Le BEL 20 progresse prudemment, Barco en tête

AB InBev (57,18) et Ageas (39,41) étaient négatives de 0,16 et 1% alors que KBC (52,48) gagnait 0,57%, Melexis (85,60) progressant de 1,06% tandis que Cofinimmo (65,25) et WDP (25,52) étaient en hausse de 1,56 et 0,87%, celle-ci au moment de sa suspension pour l'annonce d'une augmentation de capital.

Sofina (202,60) était positive de 1,20% tandis que Aperam (30,29) et Proximus (8,79) reperdaient 0,20 et 0,25%.

Atenor (5,84) rebondissait par ailleurs de 13,2% tandis que Recticel (9,99) et Immobel (28,80) étaient en hausse de 5,8 et 5,3%, VGP (92,20) et Montea (77,50) progressant de 3,1 et 2,6%, Ascensio (48,20) de 2,6%.

Biotalys (1,955) et Sequana Medical (2,65) rebondissaient enfin de 19,6 et 7,7% tandis que Celyad (0,47) et Biosenic (0,0412) cédaient 3,7 et 1,9%.