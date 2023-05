Le BEL 20 progresse prudemment à l'instar de ses voisins européens

Après un bref passage dans le rouge mercredi, l'indice BEL 20 repartait à la hausse et gagnait 0,1% à 3.765 points vers onze heures avec 12 de ses éléments dans le vert, Elia (122,60) et D'Ieteren (168,50), en tête avec des gains de 1% chacune.

L'indice bruxellois était par cotre freiné par les prises de bénéfices qui faisaient reculer arGEN-X (355,60) et Galapagos (36,32) de 1,3 et 1,4%, AB InBev (58,11) cédant 0,3% tandis que KBC (63,82) et Ageas (40,18) progressaient de 0,1 et 0,9%.

Solvay (106,80) et UCB (84,76) valaient par contre 0,5 et 0,6% de plus que la veille, Umicore (28,20) regagnant 0,9% tandis que WDP (26,58) et Cofinimmo (84,90) remontaient de 0,8%.