Le BEL 20 progresse timidement

Solvay (23,98) et Melexis (80,00) emmenaient par contre les hausses en gagnant 2,1 et 1,3% tandis qu'arGEN-X (364,80) et Galapagos (36,40) progressaient de 1 et 0,8%, Syensqo (83,31) de 0,8% également.

AB InBev (58,16) et Ageas (38,66) valaient 0,4 et 0,5% de plus que la veille, Aedifica (55,55) et WDP (25,60) remontant de 1,2 et 1%.