Le BEL 20 progresse, tiraillé entre arGEN-X et Solvay

Solvay (31,00) freinait par contre l'indice en reperdant 1,81% en compagnie de Melexis (70,60) et UCB (121,75) qui cédaient 0,14 et 0,20%.

Quinze des 19 éléments de l'indice bruxellois étaient teintés de vert, arGEN-X (349,20) en tête grâce à un rebond de 3,59% devant D'Ieteren (206,00) et Lotus Bakeries (9.320) qui gagnaient 1,28 et 1,64%.

Galapagos (27,56) valait 0,80% de plus que la veille, Syensqo (87,32) remontant de 0,14%.

AB InBev (55,84) gagnait 0,25%, KBC (71,06) et Ageas (44,04) progressant de 0,34 et 0,46%, Sofina (217,00) et WDP (26,32) de 1,21 et 0,84%.

Hors BEL 20, les résultats de Barco (12,49), inférieurs aux attentes, faisaient plonger le titre de 16,2%. Kinepolis (40,50) et Econocom (2,225) reperdaient 1,7 et 2,6% alors que Banimmo (3,80) ajoutait 6,7% aux 5,9% déjà engrangés la veille, Titan Cement (28,30) gagnant 4,4%.