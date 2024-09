Le BEL 20 progresse, tiraillé entre UCB et arGEN-X

Dix éléments de l'indice bruxellois étaient en hausse, emmenés par Azelis (19,25) et UCB (168,00) qui bondissaient de 3,49 et 2,82% à l'inverse de arGEN-X (468,70) et Galapagos (25,84) qui abandonnaient 2,39 et 2,71%.

Solvay (34,28) cédait de justesse 0,26% tandis que Syensqo (72,53) gagnait 1,60%, D'Ieteren (191,90) et Umicore (10,83) s'appréciant de 2,07 et 0,56%, AB InBev (57,76) et Lotus Bakeries (12.040) de 1,62 et 0,50%.