Le BEL 20 a pu limiter son recul en fin de journée

AB InBev (52,29) et KBC (64,52) valaient de même 0,23 et 0,37% de plus que mardi, Ageas (36,74) perdant 1,63%.

Sofina (187,10) et Elia (113,10) chutaient de 3,46 et 2,75% alors que les hausses revenaient notamment aux immobilières où Aedifica (62,90) et WDP (26,98) remontaient de 2,61 et 1,97%, Cofinimmo (71,80) de 1,41%.

arGEN-X (350,60) et UCB (79,96) étaient positives de 0,95 et 0,45% tandis que Galapagos (38,13) et Solvay (101,00) reculaient de 0,65 et 0,44%

Aperam (28,74) et Umicore (26,03) étaient négatives de 2,34 et 1,63%, D'Ieteren (159,80) reculant de 1,11%, GBL (70,94) et Ackermans (150,30) de 1,88 et 0,79%.

Ekopak (17,85) progressait de 3,2% après l'annonce d'un nouveau contrat, Lotus Bakeries (7.330) s'appréciant de 1,5% tandis que Econocom (2,71) et Euronav (14,15) regagnaient 2,1 et 1,9% contrairement à Kinepolis (41,60) et Exmar (10,66), en baisse de 1,9 et 1,5%.