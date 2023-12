Le BEL 20 rebondit après les annonces de la FED

Aperam (32,25) et Umicore (24,76) bondissaient de 3,8 et 5% en compagnie de Sofina (219,60) et Elia (113,50) qui progressaient de 4,1 et 4,3%, KBC (58,46) s'adjugeant une plus-value de 4,7% alors que Ageas (40,04) reculait de 0,7%, arGEN-X (423,10) et Syensqo (98,26) de 0,7 et 2,7%.

Des bonds de plus de 6% avaient été relevés dans les valeurs immobilières, Aedifica (64,50) et Cofinimmo (71,55) restant positives de 5,3% tandis que WDP (28,66) s'appréciait de 4,4%.

Melexis (91,05) et D'Ieteren (168,90) valaient 2,5% de plus que la veille, Solvay (24,21) et Galapagos (37,10) gagnant 1,1 et 1% tandis que UCB (77,10) se contentait d'un mieux de 0,3%.

Unifiedpost (2,84) et Agfa-Gevaert (1,34) rebondissaient par ailleurs de 7,6 et 6,5%, Immobel (29,90) s'appréciant de 9,1%, VGP (101,30) et Care Property Invest (14,18) de 4,1%, Atenor (5,98) de 4,5%, Shurgard (42,65) et Roularta (12,90) de 4,3 et 3,2%.

Sequana Medical (3,87) repartait enfin de 4,3% à la hausse alors que Biosenic (0,049) chutait de 6,8%.