Le BEL 20 rebondit arGEN-X en tête avec un regain de 12,79%

AB InBev (58,39) valait 1,37% de plus que jeudi, KBC (58,00) et Ageas (39,31) s'appréciant de 0,24 et 0,41% tandis que Aedifica (63,80) et Aperam (32,92) reculaient de 0,16 et 0,51%, D'Ieteren (175,50) et Umicore (24,71) de 0,11 et 0,08%.

UCB (77,62) progressait également de 1,86% en compagnie de Solvay (26,24) et Syensqo (92,77) qui remontaient de 0,73 et 1,39%, Galapagos (36,35) regagnant 1,88%.

Sofina (225,80) et Elia (112,50) étaient positives de 1,16 et 0,09%, Melexis (92,75) et Ackermans (158,50) gagnant 1,09 et 0,89%.

Agfa-Gevaert (1,38) et la BNB (516,00) étaient positives par ailleurs de 3,9 et 3,2% alors que Atenor (6,30) et Greenyard (6,00) abandonnaient 3,1 et 2,3%.

Celyad (0,362) et Biotalys (4,70) reperdaient enfin 6,2 et 5,6%, Sequana Medical (3,72) abandonnant 5,1% alors que Hyloris (11,60) et IBA (11,50) bondissaient de 5,4 et 5,1%.