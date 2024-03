Le BEL 20 recule après cinq séances positives

Treize de ses éléments étaient en baisse, arGEN-X (344,00) et Solvay (24,55) en tête avec des chutes de 3,53 et 2,77% devant Syensqo (79,64) qui reculait de 2,31%, UCB (107,30) et Galapagos (31,51) cédant 0,79 et 0,85%.

Umicore (20,44) reperdait 2,48% tandis que Cofinimmo (57,30) et Sofina (205,00) perdaient 1,12 et 1,06%, Melexis (78,60) et D'Ieteren (196,60) cédant 0,82 et 0,20%.