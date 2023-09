Le BEL 20 recule après deux brefs passages dans le vert

Après deux brefs passages dans le vert lundi peu après l'ouverture, l'indice BEL 20 devait repartir à la baisse et céder 0,9% vers 11h00 en s'inscrivant à 3.600 points avec tous ses éléments en baisse dans le sillage d'Aperam (25,77) qui chutait de 4,9% après un avertissement sur résultats et un plus-bas du jour à 23,75 euros.

KBC (60,30) et Ageas (39,00) valaient 0,3 et 0,7% de moins que vendredi, AB InBev (52,89) cédant 0,4% tandis que Barco (18,85) et Melexis (80,80) étaient négatives de 0,8% comme GBL (70,94) et WDP (23,62).

Umicore (21,73) et Elia (97,50) suivaient avec des reculs de 2,8 et 3,1%, D'Ieteren (156,70) et Sofina (194,70) reculant de 2 et 1,4%, Aedifica (54,30) et Cofinimmo (66,40) de 1,1%.

UCB (81,04) et Solvay (105,20) perdaient 1,3 et 0,8%, arGEN-X (475,40) et Galapagos (32,85) cédant 0,4 et 0,6% alors que ce dernier écart se retrouvait en Proximus (8,01).

Bpost (5,05) se distinguait par ailleurs en rebondissant de 11,8% en compagnie de Iep Invest (5,65), en hausse de 4,6% tandis que Immobel (30,50) et Ekopak (19,55) s'appréciaient de 2 et 2,3%, Colruyt (38,52) gagnant 2,1% alors que EVS (26,40) et Atenor (16,40) chutaient de 2,4 et 4,4%.

Mithra (2,06) chutait enfin de 5,7% à l'inverse de Celyad (0,76) et Oxurion (0,0014) qui regagnaient 3,5 et 7,7%, Hyloris (12,15) et Onward Medical (3,33) repartant de même de 3,8 et 2,1% à la hausse.