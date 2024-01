Le Bel 20 recule après six séances consécutives de hausse

Tous ses éléments étaient en baisse à l'exception d'Aperam (29,83) et Sofina (221,40) qui s'appréciaient de 0,9 et 0,3%, les reculs étant emmenés par Syensqo (82,90) et Umicore (21,30) qui reperdaient 2,3% chacune, devant Proximus (8,91) et Melexis (78,50), en baisse de 2 et 1,8%.

Solvay (26,14) et Galapagos (34,99) étaient négatives de 1 et 0,2%, arGEN-X (352,10) cédant 0,1% comme D'Ieteren (187,20).