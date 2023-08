Le BEL 20 recule après une ouverture en légère hausse

Aedifica (59,65) emmenait les baisses en reculant de 1,6% en compagnie de Cofinimmo (70,20) et WDP (25,38) qui perdaient 1,2 et 1,1%, D'Ieteren (156,50) et Melexis (88,10) cédant de même 1,1 et 1,3%.

Aperam (26,75) et Sofina (203,40) étaient négatives de 1,3%, KBC (65,10) reperdant 0,2% tandis que Ageas (37,13), AB InBev (51,02) et Umicore (25,04) se dépréciaient de 0,9% chacune.