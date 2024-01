Le BEL 20 recule malgré arGEN-X et Elia

ArGEN-X (366,20) et Elia (114,40) ramenant leurs gains à 3,7 et 2,6%, l'indice BEL 20 devait repartir de 0,1% à la baisse lundi vers onze heures s'inscrivant alors à 3.713 points avec 15 de ses éléments dans le rouge.

AB InBev (58,92) et D'Ieteren (171,40) étaient positives de 0,1% comme UCB (81,92) alors que Solvay (27,83) et Syensqo (92,90) reperdaient 1,7 et 2,4%.

KBC (60,50) et Ageas (39,38) valaient 0,6 et 0,1% de moins que vendredi, Sofina (217,80) et Proximus (8,81) reculant de 1,1 et 1,6%, Aedifica (61,55) et Cofinimmo (69,35) de 0,9%, Aperam (30,42) et Umicore (23,44) de 1,1 et 2,5%.