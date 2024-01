Le BEL 20 recule moins que ses voisins grâce au bond de 4% de Syensqo

D'Ieteren (167,40) et Aperam (30,34) étaient en tête des baisses, avec des chutes de 2,7 et 2,6%, devant Aedifica (61,50) et Sofina (216,60) qui abandonnaient 2,2 et 1,6%, Melexis (80,85) reculant d'1,7% après une chute de 5,1% la veille.

Solvay (28,17) et Galapagos (38,16) étaient également positives de 0,3 et 0,6% alors que Proximus (8,91) gagnait une fraction.

AB InBev (58,60) cédait 0,3%, KBC (60,90) et Ageas (39,52) reculant de 0,4 et 0,8%, GBL (70,24) et Cofinimmo (69,30) de 1,1 et 1,2%.

Belysse (0,672) et la BNB (580,00) chutaient par ailleurs de 9,2 et 5,2%, Agfa-Gevaert (1,36) et Home Invest (14,86) étant négatives de 2 et 2,6%.

Biosenic (0,062) et Biotalys (4,27) chutaient enfin de 9,3 et 5,1%, Celyad (0,365) et Mithra (1,18) reculant de 3,7 et 1,7%.