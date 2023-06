Le Bel 20 recule puis se reprend après la hausse des taux de la BCE

La hausse de taux annoncée par la BCE devait provoquer un pas en arrière du Bel 20 et de ses voisins européens, l'indice bruxellois cédant jusqu'à 0,80% avant de se ressaisir et ramener son recul à 0,20% en terminant à 3.658,54 points avec 16 de ses éléments dans le rouge.

AB InBev (53,08) et UCB (84,80) se distinguaient toutefois par des hausses de 1,45 et 1,02% en compagnie d'Elia (115,90), positive de 0,96% alors que Sofina (202,00) emmenait les baisses en perdant 1,56% devant Solvay (107,35) et arGEN-X (360,80) en baisse de 0,74 et 0,93%.

KBC (63,14) et Ageas (37,96) valaient 0,79 et 0,52% de moins que la veille, Aperam (33,26) et Umicore (27,59) reculant de 0,24 et 1,22%, D'Ieteren (172,40) et Melexis (90,05) de 0,35 et 0,61%, Aedifica (66,00) et Cofinimmo (74,95) de 0,38 et 0,73%.