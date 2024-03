Le BEL 20 recule seul, sous la pression d'Umicore et UCB

KBC (68,66) repassait de 0,2% dans le rouge alors qu'Ageas (41,76) s'appréciait de 0,7%, Ackermans (159,50) et D'Ieteren (203,20) de 0,4 et 0,2%.

Umicore (20,43) et UCB (112,70) emmenaient les baisses en chutant de 2,9 et 2,3% après des recommandations revues à la baisse.

De nouvelles cessions faisaient par ailleurs bondir Colruyt (43,18) de 3,1% tandis que Banimmo (3,24) et Shurgard (40,94) progressaient de 2,5 et 1,7%, Agfa-Gevaert (1,26) reperdant par contre 2,6%.

Elia (100,70) et Melexis (75,05) valaient 0,4 et 0,5% de moins que la veille alors que AB InBev (55,52) revenait à son point de départ.

Solvay (24,66) et arGEN-X (362,40) perdaient 1,6 et 1%, Syensqo (85,46) cédant 0,2% tandis que Galapagos (30,17) gagnait 0,4%.

Mithra (0,2685) et Fagron (17,37) étaient enfin positives de 4,1 et 1,9% alors que Nyxoah (12,80) et Onward Medical (4,87) chutaient de 4,5 et 3,4%, IBA (12,08) reperdant 2,7%.

L'euro s'inscrivait à 1,0855 USD dans la matinée de mardi, contre 1,0835 la veille vers 16h30. Le lingot d'or se négociait autour de 64.775 euros, en progrès de 225 euros.