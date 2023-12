Le BEL 20 recule, Syensqo et AB InBev en tête

Positifs mercredi matin, le BEL 20 et ses voisins européens devaient opter pour la prudence avant les annonces des banques centrales jusqu'à se présenter partagés à la clôture, celle-ci voyant l'indice BEL 20 reculer de 0,47% à 3.704,01 points avec 12 de ses 21 éléments dans le rouge, Syensqo (101,02) et AB InBev (57,42) en tête avec des reculs de 4,08 et 2,11%.

Solvay (23,95) conservait une avance de 8,18% et Elia (108,80) se distinguait par une hausse de 2,45%, arGEN-X (426,10) et Galapagos (36,73) étant positives de 1,38 et 0,69% alors que UCB 576,84) reculait de 0,88%, KBC (55,84) et Ageas (40,34) de 0,21 et 0,37%.

Melexis (88,70) et D'Ieteren (164,80) conservaient des avances de 0,06 et 0,92% alors que Barco (15,20) et Proximus (8,64) reculaient de 1,04 et 0,60%, Umicore (23,58) de 1,05%, GBL (72,16) et Sofina (211,00) de 1,23 et 1,03%.