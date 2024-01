Le BEL 20 recule, Syensqo et Solvay en tête

Wall Street fermée, le BEL 20 et ses voisins européens devaient évoluer sans conviction et dans le rouge lundi, l'indice bruxellois cédant finalement 0,45% à 3.667,32 points avec 12 de ses éléments en baisse.

Solvay (25,30) se distinguait par un recul de 3,21% mais gagnait en fait 3,18%, compte tenu de son détachement de coupon, Syensqo (87,95) emmenant les baisses en chutant de 3,23% devant Galapagos (35,36) qui abandonnait 2%. UCB (83,62) cédait 0,76% alors que arGEN-X (348,00) remontait de 0,64%.

Sofina (212,60) et Melexis (80,75) valaient 1,85 et 0,98% de moins que vendredi, D'Ieteren (178,30) et Elia (116,80) reculant de 0,11 et 0,60% tandis que Aperam (28,98) et Proximus (8,89) s'appréciaient de 0,87 et 0,43%.