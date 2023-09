Le BEL 20 récupère un bon quart de sa perte du mois

Après avoir pratiquement perdu 4% depuis le début du mois, l'indice BEL 20 entamait la dernière séance de septembre sur une note positive, récupérant ainsi 1,3% à 3.567 points vers onze heures avec tous ses éléments en hausse, à l'exception de KBC (59,46) et Barco (18,59) qui cédaient 0,5% et moins de 0,1%.

Umicore (22,50) et Cofinimmo (65,10) se distinguaient en tête avec des rebonds de 3,1%, Aedifica (54,15) et WDP (23,44) regagnant de même 2,9 et 2,4%. arGEN-X (461,80) et Galapagos (32,74) valaient 2,2 et 1,5% de plus que jeudi, Solvay (104,75) et UCB (77,92) s'appréciant de 0,1%.

AB InBev (52,03) était positive de 2,4% et Ageas (39,00) de 0,4% tandis que Sofina (194,00) et Elia (93,10) regagnaient 1,7%, Melexis (82,60) et D'Ieteren (160,70) remontant de 0,7 et 1,1%, Aperam (27,71) et GBL (71,10) de 1%.