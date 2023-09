Le BEL 20 réduit sa perte après une ouverture en nette baisse

Aperam (26,57) se démarquait en regagnant 1,7% tandis que les baisses étaient emmenées par Galapagos (32,46) et Barco (18,52) avec des reculs de 1,6 et 1,3%.

Solvay (103,55) et arGEN-X (475,90) cédaient 0,9 et 0,3%, AB InBev (51,59) et KBC (59,70) reculant de 1,2 et 0,1% alors qu'Ageas (39,02) s'appréciait de 0,1%.