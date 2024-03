Le BEL 20 a réduit sa perte en fin de journée

Ageas (37,80) et Solvay (23,38) emmenaient les baisses en chutant de 3,18 et 3,39% en compagnie de Aperam (26,61), négative de 3,45%, Aedifica (52,35) et Cofinimmo (56,85) abandonnant 1,87 et 1,39%.

Bpost (3,53) et Orange Belgium (12,84) reculaient par ailleurs de 3,2 et 2% tandis que Agfa-Gevaert (1,04) et Atenor (6,06) plongeaient de 6,3 et 6,8%, celle-ci après annulation du dividende notamment.

Ackermans (155,10) et Sofina (207,40) étaient en baisse de 2,02 et 1,43%, Proximus (7,67) et Elia (101,80) reculant de 0,49% tandis que Umicore (19,50) et Melexis (78,70) perdaient 1,64 et 0,51%.

Syensqo (79,62) valait 1,53% de moins que vendredi alors que Galapagos (32,07) et UCB (107,90) reculaient de 0,71 et 0,60%.

Belysse (0,702) et Inclusio (13,00) perdaient 3,8 et 2,6%, Recticel (11,20) chutant de 5,1% tandis que Viohalco (5,95) et Titan Cement (26,05) reculaient de 2 et 2,1%, Van de Velde (32,55) et Immobel (23,25) de 3 et 2,5%.

Onward Medical (5,20) et IBA (9,80) remontaient enfin de 4 et 1,8% alors que Celyad (0,38) et Biotalys (3,44) étaient négatives de 2,5%, Sequana Medical (2,37) se dépréciant de 2,9%.

Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,0860 USD, contre 1,0845 dans la matinée et 1,0835 vendredi. Le lingot se négociait autour de 62.300 euros, en progrès de 960 euros.