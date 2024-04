Le BEL 20 réduit son avance après avoir frôlé les 3.900 points

Elia (94,75) regagne 1,88% tandis que Umicore (21,46) progresse de 2,19% supplémentaires. AB InBev (55,46) et KBC (68,68) reculent finalement de 0,14 et 0,41%, Ageas (42,48) gagnant de justesse 0,28%.

UCB (120,65) se distingue par un bond de 2,64% devant Solvay (29,50) en hausse de 1,86% alors qu'arGEN-X (352,50) et Galapagos (28,54) reculent de 0,14 et 1,25%, Syensqo (89,03) cédant 0,58%.

ING (14,946) chute de 3,3% et Viohalco (5,18) de 4,8% tandis que Belysse (0,80) reperd 9,1%, Econocom (2,195) et Deceuninck (2,55) s'appréciant par contre de 1,4 et 2,4%.

Ackermans (158,60) conserve une avance de 0,63% alors que D'Ieteren (205,20) et Lotus Bakeries (8.830) abandonnent 0,29 et 1,12%.

Celyad (0,32) et Biosenic (0,0231) plongent enfin de 8 et 5,7% tandis qu'IBA (13,22) abandonne 3,8% à l'inverse de Onward Medical (5,96) et Nyxoah (9,50) qui récupèrent 6,8 et 5,8%, Biotalys (3,13) s'appréciant de 4%.

Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,0630 USD, contre 1,0710 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 73.035 euros, soit un bond de 2.955 euros.