Le BEL 20 regagne 0,86% grâce à Barco et Proximus

Barco (19,30) et Aperam (25,81) emmenaient les hausses en remontant de 2,66 et 2,42% en compagnie de Proximus (6,82) qui gagnait 2,37% après l'annonce d'un accord.

Aedifica (59,55) et Cofinimmo (70,40) regagnaient 1,79 et 1,22%, D'Ieteren (153,10) et Umicore (23,67) valant 1,39 et 1,33% de plus que vendredi tandis que Solvay (103,05) et UCB (82,18) gagnaient 1,03 et 0,61%, rejointes de justesse par arGEN-X (469,60) et Galapagos (34,78) finalement en hausse de 0,09 et 0,12%.