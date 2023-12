Le BEL 20 a rejoint ses voisins européens dans le rouge

Isolément en hausse lundi matin, l'indice BEL 20 devait rejoindre ses voisins européens dans le rouge jusqu'à céder finalement 0,34% à 3.720,15 points avec 14 de ses éléments en baisse, Melexis (88,75) et Elia (112,00) en tête avec des reculs de 3,43 et 2,10%.

AB InBev (57,38) valait 0,26% de moins que vendredi, Ageas (39,54) et KBC (57,54) reculant de 0,20 et 1,71%, GBL (71,82) et Ackermans (155,60) de 1,21 et 1,58%.

Il limitait toutefois ses pertes grâce au soutien de Solvay (26,13) et Syensqo (96,19) qui progressaient de 2,83 et 1,79% en compagnie de UCB (74,18), positive de 2,23% alors que arGEN-X (419,70) et Galapagos (36,06) cédaient 0,99 et 0,72%.

Aperam (33,03) et Umicore (24,42) reperdaient 0,69 et 0,33% tandis que Sofina (223,80) et D'Ieteren (170,50) s'appréciaient de 0,09 et 0,12%.

VGP (103,40) et Kinepolis (45,50) se distinguaient par ailleurs en bondissant de 7,2 et 3,9% en compagnie de Tubize (70,00) et Xior (30,50), en hausse de 2,8 et 2,7% tandis que Colruyt (40,54) et Roularta (13,00) gagnaient 2,1 et 4% ; Immobel (28,60) et Van de Velde (33,30) se dépréciant par contre de 2,2 et 3,3%, DEME (106,00) et Recticel (9,96) de 2 et 4%.

Sequana Medical (4,00) et Nyxoah (4,53) remontaient enfin de 2,8 et 4,1% à l'inverse de Fagron (16,75) et Hyloris (11,10) qui abandonnaient 2,4 et 5,1%.