Le BEL 20 a rejoint ses voisins européens à la baisse

Après s'être distingué en évoluant 40 minutes dans le vert, l'indice BEL 20 devait rejoindre ses voisins européens dans le rouge et céder 0,2% à 3.709 points mercredi vers onze heures malgré le soutien de UCB (80,66) et arGEN-X (347,90), en hausse de 1,9 et 0,8%.

Syensqo (92,46) et Galapagos (37,92) étaient également positives de 1 et 1,3% alors que les baisses étaient emmenées par Aperam (31,12) et Umicore (23,91) qui chutaient de 3,2 et 2,8% en compagnie de Melexis (87,00), négative de 3,1%.

Sofina (221,60) et Solvay (27,44) suivaient avec des baisses de 2,5 et 2,1%, D'Ieteren (174,40) reculant de 2,3%, GBL (70,54) et WDP (27,80) de 1 et 1,3%.