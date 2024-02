Le BEL 20 remonte, Aedifica et Cofinimmo en tête

Syensqo (84,83) était positive de 0,6% mais, Solvay (23,74) et Galapagos (36,16) abandonnaient 1,4 et 1,2% en compagnie d'UCB (94,44), négative de 0,6%.

AB InBev (58,82) valait 0,9% de plus que la veille, KBC (62,68) et Ageas (39,67) progressant de 1 et 0,8%, Melexis (78,80) et D'Ieteren (176,00) de 0,9 et 1,1%.

Elia (103,40) cédait 0,1% tandis que Aperam (29,07) et Umicore (19,99) remontaient de 0,5 et 0,3%, ce dernier écart se retrouvant en Ackermans (155,80), GBL (70,92) et Sofina (214,40).

Wereldhave Belgium (46,50) rebondissait par ailleurs de 4,2% après sa chute de 4,1% de la veille, Orange Belgium (13,18) remontant de 1,4%, VGP (107,60) et Shurgard (42,10) de 1,6 et 1,9%.