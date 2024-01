Le BEL 20 remonte après trois séances consécutives de baisse

Ageas (39,60) cédait 0,3% tandis que KBC (59,36) et AB InBev (59,34) progressaient de 1 et 0,3%.

UCB (84,52) suivait avec un mieux de 2,7% en compagnie de Solvay (26,35) et Syensqo (91,60), positives de 1,3 et 0,8% alors qu'arGEN-X (343,90) reculait d'1,7%.

Les immobilières voyaient Aedifica (62,45) s'apprécier de 2%, Cofinimmo (71,35) et WDP (27,70) de 1,7 et 1,5%.

Aperam (28,71) et Umicore (21,97) regagnaient 1,5 et 0,4%, Ackermans (157,60) et Elia (115,50) s'appréciant de 1,2%.

La BNB (584,00) reperdait par ailleurs 2,3% à l'inverse de Kinepolis (44,10), Barco (16,58), VGP (108,80) et Care Property Invest (13,88) qui remontaient de quelque 2,6% chacune, EVS (30,45) gagnant 2% supplémentaires.