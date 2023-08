Le BEL 20 remonte légèrement après cinq séances consécutives de baisse

arGEN-X (447,60) restait par contre négative de 1,63% comme Melexis (94,85) qui reculait de 1,51% supplémentaire, Solvay (103,85) et UCB (79,56) étant par contre positives de 0,78 et 0,40%.

Dix-sept éléments de l'indice bruxellois étaient finalement en hausse, Ageas (38,12) et Galapagos (39,49) en tête avec des mieux de 2,50 et 2,33%, celle-ci après résultats.

AB InBev (51,75) gagnait 0,06% tandis que KBC (68,96) était en hausse de 1,50%, Sofina (210,80) et D'Ieteren (160,20) de 1,44 et 1,52%, Aedifica (62,60) et Cofinimmo (70,35) de 1,38 et 1,22%, Aperam (27,61) et Barco (21,14) de 0,84 et 1,44%.

Les résultats de Bpost (4,496) étaient salués par un bond de 7,1% ramené finalement à 1,1%, Euronav (15,70) et Kinepolis (47,00) progressant de 1,2 et 4% supplémentaires alors que Shurgard (40,68) et Belysse (1,00) chutaient de 3 et 5,2%.

Deceuninck (2,38) et Bekaert (44,00) valaient 2,6 et 2,3% de plus contrairement Unifiedpost (4,00) qui reperdait 2,4%.