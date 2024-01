Le BEL 20 remonte mais reste sous les 3.700 points

UCB (84,26) valait 2,36% de plus que jeudi tandis que Solvay (26,14) et Syensqo (90,89) étaient en hausse de 0,54 et 0,04% contrairement à arGEN-X (345,80) et Galapagos (36,08) qui abandonnaient 1,20 et 0,17%.

Quinze éléments de l'indice bruxellois étaient en hausse, emmenés par D'Ieteren (178,50) et Elia (117,50) qui progressaient de 3,42 et 2,98% devant les immobilières où Aedifica (62,60) s'appréciait de 2,29%, Cofinimmo (71,65) et WDP (27,50) de 2,14 et 0,81%.

Ageas (39,55) et KBC (58,44) étaient négatives de 0,48 et 0,51%, AB InBev (59,49) gagnant par contre 0,57% tandis que Aperam (28,73) et Melexis (81,55) remontaient de 1,63 et 1,18%, Proximus (8,85) de 1,26%.

La BNB (572,00) reperdait par ailleurs 4,3% à l'inverse d'Atenor (6,68) qui rebondissait de 5%, Kinepolis (44,05) et EVS (30,60) progressant de 2,4 et 2,5%, VGP (111,00) et Care Property Invest (13,94) de 4,7 et 3,1%, Barco (16,54) de 2,3%.

Biosenic (0,052) et Nyxoah (4,06) chutaient enfin de 7,1 et 3,3% alors que Biotalys (4,64) et Sequana Medical (4,07) étaient en hausse de 3,6 et 3%.