Le BEL 20 a renoncé à se maintenir au-dessus de 3.600 points

Melexis (87,05) regagnait 1,40% alors que D'Ieteren (147,70) reculait de 0,47%, Aperam (25,46) et Umicore (23,34) de 0,16 et 0,81%.

ArGEN-X (456,10) et Galapagos (36,09) étaient positives de 1,65 et 0,78%, Solvay (103,40) et UCB (81,50) s'appréciant de 0,93 et 1,24% tandis que AB InBev (51,37) et KBC (62,28) valaient 0,51 et 0,13% de plus que vendredi, Ageas (36,69) reculant par contre de 0,33%.

EVS (25,00) ajoutait par ailleurs 3,7% aux 8,8% engrangés vendredi, Roularta (13,65) chutant par contre de 6,5% après avoir plongé de 12% vendredi.

Ontex (7,48) et Jensen (32,70) abandonnaient 2,2 et 2,4%, VGP (90,40) et Home Invest (15,94) chutant de 4,1 et 4,4% en compagnie de Shurgard (38,38), négative de 3,1% tandis que Atenor (21,70) plongeait de 9,9%.

Sequana Medical (3,64) et Oxurion (0,0019) chutaient de 9 et 9,5% supplémentaires tandis que Biosenic (0,042) et Hyloris (11,35) perdaient 5,8 et 3,4% à l'inverse de Mithra (2,45) et Biocartis (0,357), en hausse de 3,8 et 2,9%.