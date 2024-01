Le BEL 20 repart à la hausse après sa pause de la veille

AB InBev (57,80) et KBC (60,60) valaient 0,6 et 0,5% de plus que la veille alors qu'Ageas (39,79) cédait 0,1%.

En tête, Melexis (80,10) et Aedifica (60,15) remontaient de 1,4 et 1% alors qu'Umicore (20,81) et Aperam (29,19) emmenaient les baisses en perdant 2,9 et 1,7%.

Solvay (25,79) et UCB (86,46) s'appréciaient de 0,1 et 0,9%, Syensqo (81,76) et arGEN-X (353,60) de 0,1 et 0,5%, Galapagos (35,27) de 0,2%.

Sequana Medical (4,40) et Onward Medical (2,80) bondissaient par ailleurs de 14,3 et 18,6% tandis que Biosenic (0,0408) regagnait 9,7%, Celyad (0,45) et Hyloris (13,10) étant positives de 2,7% alors que Biotalys (4,00) chutait de 8,3% en compagnie de Nyxoah (8,84) qui reperdait 20,3% après son bond de 30,9% de la veille.

Belysse (0,66) reperdait enfin 8,3%, Bpost (3,804) et Unifiedpost (2,88) reculant de 1,5 et 1,9% alors que CFE (7,87) progressait de 2,5%, EVS (30,60) et Ascensio (49,40) de 1,1 et 1,3%.