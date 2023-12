Le BEL 20 repart à la hausse avec conviction

Après sa petite pause de la veille, l'indice BEL 20 repartait du bon pied vendredi matin à l'instar de ses voisins européens, l'indice bruxellois gagnant 0,8% vers onze heures en s'inscrivant à 3.686 points avec 19 de ses éléments dans le vert, Elia (103,70) et D'Ieteren (161,00) en tête avec des gains de 3,4 et 2%.

AB InBev (58,34) et KBC (56,64) valaient 0,2 et 1% de plus que jeudi, Proximus (8,92) progressant de 0,2%, Aedifica (62,35) et Cofinimmo (69,85) de 1 et 1,3%.

UCB (76,30) remontait 1,3%, arGEN-X (428,30) et Galapagos (36,81) de 0,9 et 0,6%.

Agfa-Gevaert (1,45) et Econocom (2,74) se distinguaient par ailleurs en bondissant de 6,6 et 3,6% alors que Lotus Bakeries (8.010) regagnait 2,3%, Belysse (0,728) reculant par contre de 5,9%.