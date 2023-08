Le BEL 20 repart prudemment à la hausse

Umicore (23,76) et Proximus (6,72) étaient en tête avec des mieux de 1,5 et 1,3% devant Elia (105,10) et Galapagos (34,61) qui remontaient de 0,7% chacune.

Solvay (102,30) et arGEN-X (466,90) valaient 0,1 et 0,2% de plus que la veille, UCB (81,20) cédant par contre 0,3% en compagnie de Barco (18,95) et Sofina (202,80), négatives de 0,6 et 0,5%.