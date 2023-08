Le BEL 20 repasse au-dessus de 3.600 points

KBC (62,50) et Ageas (36,84) se contentaient de 0,5 et 0,1% de mieux alors que les trois immobilières, seules négatives, cédaient de 0,2 à 0,6%.

L'indice bruxellois bénéficiait aussi du soutien de ses poids-lourds AB InBev (52,12) et arGEN-X (453,10) qui gagnaient 2 et 1%, Galapagos (36,50) s'appréciant de 1,9%, Solvay (103,70) et UCB (81,20) de 1,2 et 0,9%.

Aperam (25,54) et Umicore (23,62) étaient positives de 0,1 et 0,4%, D'Ieteren (149,50) et Elia (101,10) de 0,7 et 0,6%, GBL (72,62) et Melexis (86,65) de 1 et 0,9%.

EVS (24,85) ajoutait par ailleurs 3,1% aux 8,8% engrangés vendredi dernier, Roularta (14,50) cédant par contre 0,7% après avoir plongé de 12% vendredi.

Euronav (17,19) et Engie (14,878) progressaient de 2,7 et 2% à l'inverse de Jensen (32,70) et Van de Velde (33,00) qui abandonnaient 2,4%, Atenor (23,10) plongeant de 4,1%.