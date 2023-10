Le BEL 20 repasse au-dessus des 3.300 points

Les résultats de Cofinimmo (56,35) étaient accueillis de même par une hausse de 1,7% alors que D'Ieteren (138,00) était négative de 1,1%, Galapagos (30,836) et Ageas (36,52) repassant par leurs points de départ. AB InBev (51,09) et KBC (51,76) valaient 0,7 et 0,5% de plus que la veille, Umicore (22,48) et Aperam (25,52) remontant de 1,8 et 1,1%, Ackermans (138,80) et Barco (14,30) de 1,4 et 1%.

Solvay (99,20) et UCB (70,64) étaient positives de 1,7 et 0,9%, arGEN-X (445,10) de 1,2%, Elia (89,90) et Melexis (71,10) de 0,3 et 1%. Les résultats et perspectives de Ontex (7,05) et Montea (65,20) étaient salués par des bonds de 5,4 et 4,3%, à l'inverse de ceux de Recticel (8,11) qui faisaient chuter le titre de 4,8%, Belysse (0,64) abandonnant de même 5,9% supplémentaires.