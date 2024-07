Le Bel 20 repasse au-dessus des 4.000 points après le recul de l'inflation américaine

Galapagos (25,02) progressait de 1,96% tandis que Solvay (32,35) et Syensqo (82,42) s'appréciaient de 0,97 et 0,57%; UCB (144,60) et arGEN-X (429,90) reperdant par contre 0,28 et 0,12%.

Azelis (17,47) et Umicore (13,93) se distinguaient en tête par des rebonds de 3,01 et 2,88% devant Elia (93,95), en hausse de 2,79%.

KBC (68,20) et Ageas (44,16) valaient 1,13 et 1,28% de plus que la veille, AB InBev (56,20) et Lotus Bakeries (9.870) gagnant 1,22 et 0,51%.

Melexis (84,80) et D'Ieteren (206,60) étaient positives de 1,25 et 1,18% tandis que les immobilières voyaient WDP (26,64) et Cofinimmo (60,45) remonter de 2,62 et 2,03% en compagnie de Aedifica (59,50), positive de 1,80%.

Immobel (25,85) bondissait de même par ailleurs de 5,1%, VGP (105,60) et Care Property Invest (13,76) s'appréciant de 2,3 et 1,9%, Deme (169,80) et What's Cooking (71,60) de 2 et 2,6%.