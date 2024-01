Le BEL 20 repasse dans le vert après une glissade à la mi-journée

Solvay (28,03) et UCB (79,18) étaient positives de 1,08 et 0,35%, arGEN-X (345,00) et Galapagos (37,43) s'appréciant de 0,44 et 1,19%.

Il bénéficiait toujours du soutien de Proximus (8,76) et KBC (60,48) qui progressaient de 2,96 et 3% à l'inverse de Aperam (32,14) et Syensqo (91,50) qui reperdaient finalement 2,25 et 2,93%.

AB InBev (58,77) et Ageas (39,53) étaient en hausse de 0,60 et 0,56%, D'Ieteren (178,50) et Sofina (227,40) de 0,90 et 0,89% ; Melexis (89,80) et Umicore (24,61) cédant par contre 1,59 et 1,16%.

Atenor (7,34) avait viré de 1,3% à la baisse alors que la BNB (554,00) ramenait son avance à 1,1%, Iep Invest (5,25) et Shurgard (43,735) chutant de 3,7 et 2,5% alors que Immobel (30,75) gagnait 3,2%.

Mithra (1,314) et Sequana Medical (4,14) valaient enfin 4,8 et 3,5% de plus que vendredi, Hyloris (13,15) et Onward Medical (3,18) progressant de 3,1 et 2,6%.