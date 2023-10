Le BEL 20 repasse et se maintient au-dessus des 3.300 points

Après avoir perdu 6,17% en deux semaines dont 1,85% la semaine dernière, l'indice BEL 20 se reprenait lundi matin en regagnant 0,7% à 3.315 points vers onze heures avec 17 de ses éléments dans le vert, Cofinimmo (58,20) et Aedifica (49,52) en tête avec des mieux de 3,2 et 1,9%.

AB InBev (50,89) valait 1% de plus que vendredi, KBC (51,86) et Ageas (36,33) s'appréciant de 0,3 et 0,5%, Aperam (25,46) et Umicore (22,52) de 0,4 et 0,8%, GBL (68,70) et Barco (14,75) de 0,9 et 1,5%.

Sofina (176,40) et UCB (70,22) suivaient avec des regains de 1,4% tandis que Solvay (97,80) et Galapagos (30,44) remontaient de 1,3 et 0,2% contrairement à arGEN-X (437,50) qui cédait 0,5%.

Melexis (69,90) et Proximus (7,66) étaient par contre négatives de 0,7 et 0,8%.

Recticel (8,43) et Belysse (0,688) regagnaient par ailleurs 2,5 et 4,2% tandis que Kinepolis (45,60) et EVS (26,30) remontaient de 1,5 et 1,9%, Econocom (2,215) et Xior (26,80) de 1,8 et 1,7% ; Unifiedpost (2,335) reperdant 4,1%.

Mithra (1,20) et Sequana Medical (2,70) étaient enfin négatives de 5,2 et 2,2% tandis que Oxurion (0,0008) et Onward Medical (3,12) rebondissaient de 14,3 et 2,3%.