Le BEL 20 repasse et se maintient au-dessus des 3.600 points

arGEN-X (336,80) et Galapagos (35,32) valaient 0,15 et 0,54% de plus que la veille alors que Solvay (24,75) reculait de 2,48%.

Elia (108,60) et Proximus (9,20) cédaient également 1,81 et 0,17% tandis que les immobilières voyaient Aedifica (58,65) et WDP (26,30) s'apprécier de 1,12 et 1,31%.

AB InBev (57,76) était positive de 0,68%, Ageas (39,22) et KBC (60,50) progressant de 0,77 et 1,07%, Aperam (29,89) et Umicore (21,64) de 2,05 et 0,46%, GBL (69,68) et Sofina (218,40) de 1,66 et 1,68%.

Colruyt (42,09) et Econocom (2,39) chutaient par ailleurs de 3,5 et 7,3%, Banimmo (3,44) et Roularta (12,45) abandonnant 4,4 et 3,1% tandis que Kinepolis (40,90) et Exmar (7,84) étaient en hausse de 2,2 et 2,9%,