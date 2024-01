Le BEL 20 repasse et termine sous les 3.700 points

KBC (60,16) et Ageas (39,25) valaient 0,53 et 0,71% de moins que mardi, AB InBev (58,37) cédant 0,68%.

Sofina (219,40) et Melexis (86,75) suivaient avec des pertes de 3,52 et 3,40%, Solvay (27,43) et D'Ieteren (173,90) reculant de 2,14 et 2,58%, Syensqo (90,21) et WDP (27,50) de 1,41 et 2,34%, Aperam (31,61) et Ackermans (157,10) de 1,65 et 1,81%.

UCB (80,70) et arGEN-X (347,90) restaient par contre en soutien au BEL 20 avec des hausses de 1,92 et 0,84%, Galapagos (38,00) s'appréciant de 1,52%.

Atenor (7,06) repartait par ailleurs de 3,8% à la baisse, Bekaert (44,50) et Ontex (7,39) reculant de 2,9 et 2,8%, Agfa-Gevaert (1,39) et Barco (15,94) de 3 et 3,4%, VGP (101,60) et Care Property Invest (13,62) de 3,2 et 4,1%.

EVS (27,90) et Econocom (2,56) valaient également 2,3 et 2,5% de moins que mardi, Lotus Bakeries (8.070) reculant de 2,3% alors que la BNB (572,00) et Belysse (0,74) s'appréciaient de 3,2 et 3,6%.