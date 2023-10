Le BEL 20 repasse nettement au-dessus des 3.500 points

Avec Wall Street en hausse mardi à l'ouverture, le BEL 20 et ses voisins européens restaient de même fort bien orientés, l'indice bruxellois regagnant finalement 1,75% à 3.540,94 points avec 18 de ses éléments dans le vert, emmenés par Umicore (22,25) et Sofina (192,30) qui rebondissaient de 3,06 et 3,11%.

Melexis (84,20) et D'Ieteren (159,20) suivaient avec des hausses de 2,50 et 2,71% alors que AB InBev (50,63) valait 2,30% de plus que lundi, KBC (58,20) et Ageas (38,95) s'appréciant de 1,86 et 1,51%. Elia (92,25) et WDP (23,80) étaient positives de 2,39 et 2,06%, Proximus (7,76) gagnant 1,23% tandis que Barco (17,76) et Cofinimmo (60,15) étaient seules négatives de 0,73 et 0,33%.

Solvay (102,90) et UCB (79,40) valaient 1,33 et 1,51% de plus que lundi, arGEN-X (473,90) et Galapagos (33,52) gagnant 1,48 et 0,24%.