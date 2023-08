Le BEL 20 repasse prudemment au-dessus des 3.700 points

La tendance était prudemment positive mercredi en Europe dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine, l'indice BEL 20 regagnant 0,40% en terminant à 3.713,75 points avec 14 de ses éléments dans le vert mais, freiné par la nouvelle baisse de 1,25% de Galapagos (35,45).

Proximus (6,52) emmenait toujours les hausses mais ne regagnait plus que 1,56% devant Ageas (37,84), en hausse de 0,96%, tandis que arGEN-X (451,80) et Solvay (104,85) progressaient de 0,89 et 0,87%, UCB (81,52) de 0,49%. AB InBev (51,29) cédait de justesse 0,02% et KBC (68,24) ne gagnait plus que 0,26% alors que Elia (104,10) et Melexis (91,05) avaient viré de 0,19 et 0,49% à la baisse comme Aperam (27,30) qui perdait 0,22%.

Umicore (26,18) était en hausse de 0,31%, les immobilières voyant Cofinimmo (70,45) et WDP (25,80) remonter de 0,28 et 0,31%. Colruyt (34,56) était par ailleurs positive de 1,3% alors que Ahold Delhaize (31,16) cédait 0,7% après résultats et après avoir perdu jusqu'à 3,5% en matinée. Cenergy (6,43) et Accentis (0,0274) abandonnaient 3,1 et 4,8% tandis que Orange Belgium (13,32) et Unifiedpost (3,92) reculaient de 1,8 et 1,6%, Care Property Invest (13,24) et CFE (9,22) s'appréciant par contre de 3,1 et 3,5% en compagnie de Belysse (1,055) et Keyware Tech. (1,00), positives de 6,1 et 7,5%.

Mithra (2,65) ne regagnait finalement que 4,1% après avoir reperdu 16,8% la veille, Biosenic (0,0446) et Celyad (0,54) chutant par contre de 5,1 et 5,2% en compagnie de Oxurion (0,0017), en recul de 15% supplémentaires tandis que IBA (13,50) perdait 2,2% et que Nyxoah (6,90) remontait de 2,7%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0980 USD comme dans la matinée et contre 1,0945 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 56.275 euros, en recul de 395 euros.