Le Bel 20 repasse sous les 3.600 points, Aedifica et Syensqo en tête

Proximus (9,31) se démarquait en bondissant de 3,24% supplémentaires alors que les pertes étaient emmenées par Syensqo (80,38) et Aedifica (59,60) qui plongeaient de 4,99 et 4,26%, Umicore (20,74) et Solvay (24,26) chutant de 3,04 et 2,92% tandis qu'UCB (82,64) et arGEN-X (345,10) étaient négatives de 0,46 et 1,12%.

Cofinimmo (68,35) et WDP (26,54) valaient 3,46 et 3,07% de moins que la veille, Melexis (78,85) et GBL (67,30) abandonnant 2,83 et 1,61%.