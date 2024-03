Le Bel 20 repasse sous les 3.700 points à la suite du plongeon d'AB InBev

A la baisse, on remarquait également Solvay (23,82) qui abandonnait 2,97% après avoir perdu 2,8% la veille, Syensqo (78,53) et UCB (106,90) se dépréciant de 1,39 et 0,37% alors que Galapagos (31,53) et arGEN-X (347,80) étaient positives de 0,06 et 1,10%.

KBC (68,18) et Ageas (39,23) restaient négatives de 0,38 et 0,78%, Melexis (77,25) et Ackermans (157,00) reculant de 1,72 et 1,57%, Sofina (201,40) et GBL (68,58) de 1,76 et 0,81%.