Le BEL 20 repasse sous les 3.700 points

Ageas (38,93) regagnait 1,7% après son recul de 2,7% de la veille, KBC (65,90) concédant 0,3%, ce que gagnait UCB (105,35) alors que Solvay (23,52) et Syensqo (81,54) étaient négatives de 0,4 et 1,9%.

Aperam (27,68) et Umicore (19,26) perdaient 1 et 0,2% tandis que Melexis (78,30) cédait 0,1%, Elia (102,00) et D'Ieteren (178,00) s'appréciant par contre de 1 et 1,1% tandis que les immobilières voyaient Aedifica (53,55) et Cofinimmo (59,80) remonter de 1,1 et 1,9%.

Van de Velde (32,45) et Agfa-Gevaert (1,022) abandonnaient par ailleurs 4 et 2,7% à l'inverse de Shurgard (40,595) qui enregistrait une plus-value de 4%.

Les annonces de Recticel (11,04) faisaient reculer le titre de 3,3% après avoir perdu jusqu'à plus de 6% auparavant.