Le BEL 20 repasse sous les 3.900 points à la veille du week-end

Les poids-lourds AB InBev (54,12) et arGEN-X (408,60) abandonnaient 1,89 et 1,87% tandis que Solvay (32,87) cédait 0,09% à l'inverse d'UCB (138,70) qui gagnait 0,91%.

Ageas (42,68) avait viré de 0,52% à la hausse tandis que KBC (65,90) restait négative de 0,06%. Elia (87,45) reculait de 1,63% tandis que D'Ieteren (198,10) et Melexis (80,40) s'appréciaient de 0,81 et 1,01%.

Hors BEL 20, Econocom (2,12) reculait de 2,08% pour une plus-value de 5,74% compte tenu du détachement de coupons.

Cenergy (9,35) et What's Cooking (72,60) chutaient de 4,7 et 3,2%, Shurgard (36,05) abandonnant 3,6% tandis que des reculs de plus de 2% étaient enregistrés en BNB (440,00), Atenor (5,90), DEME (162,20) et Ontex (8,11).