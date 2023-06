Le BEL 20 repasse sous son niveau du 31 mai

Après avoir abandonné 3,22% au cours des six dernières séances, l'indice BEL 20 devait terminer la semaine sur un nouveau recul de 0,69% à 3.523,37 points, repassant ainsi sous son niveau du 31 mai dernier.

Seize de ses éléments étaient en baisse, Aedifica (56,00) en tête avec une nouvelle chute de 3,03% devant KBC (60,74) qui perdait 2,47%, Melexis (85,55) et Cofinimmo (69,00) reculant de 2,34 et 1,99%, D'Ieteren (157,20) de 1,93%. UCB (83,68) et arGEN-X (363,20) étaient par contre positives de 0,17 et 0,03% alors que Galapagos (37,37) et Solvay (98,96) étaient négatives de 0,05 et 0,56%.

AB InBev (52,40) et Proximus (6,85) valaient 0,40 et 0,49% de moins que jeudi, Ackermans (147,90) perdant 0,60% tandis que Sofina (191,00) récupérait 0,84%. Montea (71,80), Iep Invest (5,25), Vastned Retail (28,10) et Xior (27,90) reculaient de 2,8 à 2,3%, Immobel (36,10) et KBC Ancora (39,28) reculant de 2 et 1,8% alors que VGP (88,15) regagnait 1,7%. Ekopak (18,50) et Jensen (31,20) valaient 2,8 et 1,6% de plus que jeudi tandis que Euronav (14,30) et Ontex (6,99) reculaient de 3 et 1%.

Biosenic (0,0918) et Onward Medical (5,44) chutaient enfin de 6,3 et 3,5%, IBA (15,90) perdant 2% alors que DMS Imaging (0,018) et Oxurion (0,0022) regagnaient 16,1 et 10% après leurs plongeons de la veille. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0895 USD, contre 1,0870 dans la matinée et 1,0980 la veille. Le lingot se négociait autour de 56.825 euros, en progrès de 705 euros.