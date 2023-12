Le Bel 20 reperd moins d'un point après six séances de hausse

Treize éléments de l'indice bruxellois terminaient dans le rouge, Cofinimmo (68,95) et Elia (100,30) en tête avec des reculs de 1,50 et 1,47%, Aedifica (61,75) et Barco (15,27) reculant de 1,12 et 1,04%.

AB InBev (58,23) restait négative de 0,19% à l'inverse de KBC (56,06) et Ageas (40,42) qui avaient viré de 0,90 et 0,22% à la hausse, arGEN-X (424,50) et UCB (75,34) cédant finalement 0,59 et 0,05% alors que Galapagos (36,59) et Solvay (112,40) s'appréciaient de 0,52 et 1,44%.

Ackermans (153,20) et D'Ieteren (157,80) restaient négatives de 0,71 et 0,63%, Aperam (30,97) et Umicore (23,56) cédant 0,48 et 0,34%.

SmartPhoto (31,00) et CFE (8,09) progressaient de 1,6 et 3,7% tandis qu'Agfa-Gevaert (1,36) et Ekopak (19,75) s'appréciaient de 1,5 et 2,1%.