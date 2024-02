Le BEL 20 reperd son avance de la veille

En cédant 0,3% à 3.612 points mardi vers onze heures, l'indice BEL 20 reperdait son avance de la veille parmi des indices européens partagés et peu modifiés, treize de ses éléments étant teintés de rouge, Elia (106,40) et Proximus (8,46) en tête avec des reculs de 2,8 et 1,4%.

AB InBev (57,28) reculait de 0,6% tandis que KBC (59,16) et Ageas (38,23) étaient en hausse de 0,3 et 1,1%, Galapagos (35,57) et UCB (86,34) s'appréciant de 1,4 et 0,5% tandis qu'arGEN-X (368,70) et Solvay (23,48) reculaient de 0,7%, Syensqo (83,93) de 1%.

D'Ieteren (179,00) et Aperam (29,27) remontaient de 0,2 et 1,5%, Umicore (20,53) cédant par contre 0,6%.