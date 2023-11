Le BEL 20 a repris sa progression après sa pause de la veille

En confirmant une hausse de 0,86% à 3.546,03 points, le BEL 20 effaçait sa perte de la veille et faisait mieux que ses voisins européens, également positifs, l'indice bruxellois comptant 17 de ses éléments dans le vert, Melexis (85,25) et Aperam (28,60) en tête avec des bonds de 3,71 et 3,10%.

Ageas (39,36) ne gagnait plus que 1,76%, dépassée par les immobilières Aedifica (58,20) et Cofinimmo (64,80) qui progressaient de 2,19 et 2,29%, WDP (25,14) gagnant 1,37%.

AB InBev (57,63) et KBC (52,44) valaient 1,43 et 0,58% de plus que la veille alors que Elia (99,35) reculait de 1,44% en compagnie de arGEN-X (449,50) et Solvay (103,55) en baisse de 0,20 et 0,14% contrairement à UCB (68,56) qui s'appréciait de 0,85%.